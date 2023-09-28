Meta* разработала смарт-очки с функциями смартфона

На мероприятии Connect компания Meta* (признана в РФ экстремистской и запрещена) представила умные очки второго поколения под названием Ray-Ban Meta Smart Glasses, которые обещают множество обновлений по сравнению с предыдущей моделью Ray-Ban Stories.

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Основными изменениями стали более мощная 12-мегапиксельная камера, обновленные динамики и новый дизайн оправы Headliner. Новые динамики обеспечивают звук, который слышен только пользователю, сохраняя при этом возможность восприятия окружающих звуков. У смарт-очков также появилось пять микрофонов для улучшения голосовой связи и записи пространственного звука.

Интересной особенностью остаётся светодиодный индикатор, который загорается при съёмке, оповещая окружающих о том, что пользователь записывает фото или видео. Камера способна снимать видео с разрешением 1080p и вести прямые трансляции в социальных сетях, таких как Facebook** и Instagram** (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Обновлённый футляр для зарядки умных очков теперь выглядит практически как классический защитный чехол Ray-Ban, но с дополнительными функциями, такими как светодиодный индикатор зарядки и порт USB-C. Батарея умных очков обеспечивает до шести часов смешанного использования или до четырёх часов при ведении прямых трансляций. Футляр может заряжать очки до восьми раз.

Смарт-очки Ray-Ban Meta Smart Glasses работают на процессоре Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 и имеют 32 Гбайта флеш-памяти для хранения контента. Они уже доступны для предварительного заказа и поступят в продажу 17 октября по цене от $299.

Напомним, что ранее компания Huawei придумала технологию беспроводной связи, которая может конкурировать с Wi-Fi и Bluetooth.