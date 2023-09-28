iPhone 15 и 15 Plus оказались прочнее титанового Pro Max

Популярный блогер Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything испытал iPhone 15 и iPhone 15 Plus на прочность. Базовые модели оказались более устойчивы к тесту на сгибание в отличие от титанового iPhone 15 Pro Max.

© YouTube/JerryRigEverything

Ранее флагманская модель с титановой рамкой провалила тест на сгибание — смартфон не согнулся, но при этом из-за приложенной силы у него треснуло заднее стекло. Блогеру не удалось согнуть и iPhone 15 с 15 Plus, в которых используется стальная рамка. При этом у них под давлением не треснуло стекло, хотя во всех моделях оно одинаковое.

Кроме того, базовые iPhone 15 показали хорошую устойчивость защитного стекла для экрана — блогер смог оставить заметные царапины инструментом с твердостью 6 по шкале Мооса. Это позволит избежать случайных царапин даже при контакте с металлическими предметами. Аналогичным образом ранее показал себя экран iPhone 15 Pro Max.

Блогер также продемонстрировал, как царапается рамка устройства, и как экран реагирует на пламя из зажигалки. После нескольких секунд нагревания с помощью огня на дисплее появилось пятно, которое затем пропало.