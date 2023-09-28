Xiaomi 13T Pro сравнили с флагманами Apple и Samsung по качеству камер

В одном из выпусков на YouTube-канале TechTablets эксперт выяснил, какой смартфон лучше сейчас брать ради камер: Samsung S23 Ultra, iPhone 15 Pro Max или Xiaomi 13T Pro.

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Фронтальная камера Xiaomi 13T Pro может записывать видео максимум в 1080p, тогда как у Samsung и iPhone - в 4К. Стабилизация во всех трёх случаях работает хорошо.

Основная камера у Galaxy S23 Ultra имеет разрешение 200 МП, у iPhone 15 Pro Max - 48 МП и у Xiaomi 13T Pro - 48 МП. Автофокус и стабилизация работают у всех устройств без проблем.

Сверхширик имеет разрешение у всех трёх смартфонов 12 МП. При этом Xiaomi может записывать видео в этом режиме только в Full HD.

При слабом освещении блики заметны на видео у iPhone и Xiaomi. Максимальный оптический зум у Samsung - 10-кратный, у iPhone - 5-кратный, у Xiaomi - 2-кратный. Стабилизация при этом лучше всего на iPhone.

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

С примерами фотографий вы можете ознакомиться выше. На портретных снимках лучше всего кожа выглядит на iPhone, на сверхширик днём делает более правильные по цветам фото тоже iPhone, а на Samsung слишком много резкости.

Дневные фотографии в большинстве случаев лучше получались на iPhone. Ночью с засветами лучше справляется Samsung, однако на его снимках много шумов. При слабом освещении фото лучше делали iPhone или Samsung, что ожидаемо, так как Xiaomi 13T Pro стоит гораздо дешевле.

Вывод