Пять полезных трюков на рабочем столе Windows 11

Рабочий стол — первое, что видит большинство пользователей при запуске компьютера. Windows 11 предлагает множество полезных функций, которые могут сделать работу за ПК гораздо удобнее: портал makeuseof.com рассказал о пяти полезных трюках, связанных с рабочим столом.

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Менеджмент рабочих столов

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Многие пользуются компьютером не только для работы, но и для развлечений — и эти вещи важно разделять. Кто-то использует для этих целей второй монитор, но есть и более простой способ: на Windows 11 можно создать несколько рабочих столов на одном ПК. Нажмите сочетание горячих клавиш Win + Tab, чтобы запустить функцию. Менеджер рабочих столов Windows 11 позволяет присвоить каждому название и собственный фоновый рисунок. Кроме того, вы можете сосредоточить все рабочие приложения на одном столе, а игры и другие развлекательные программы оставить на другом.

Панель виджетов

Виджеты предоставляют информацию о разных приложениях, не заставляя пользователя открывать их. На Windows 11 значок виджетов находится в левой части панели задач; вы также можете открыть панель виджетов сочетанием клавиш Win + W. Советуем сразу закрепить в панели виджетов информацию о погоде: это весьма полезная функция.

Закрепление иконок на рабочем столе

Чем быстрее вы можете получить доступ к часто используемым приложениям и файлам, тем более продуктивной будет работа за компьютером. По умолчанию Windows 11 закрепляет на рабочем столе самые базовые функции, вроде корзины и интернет-браузера — но никто не запрещает вам прикрепить к панели задач и другие программы. Закрепленные приложения можно открыть одним кликом и вам не придется искать нужный ярлык.

Удаление корзины

Закрепление иконок — это хорошо, но некоторые пользователи предпочитают держать рабочий стол максимально чистым. К счастью, Windows 11 позволяет удалить практически любой ярлык, в том числе и «Корзину», где хранятся ненужные файлы. Правда, удаление этой иконки потребует немного иного метода. Откройте панель управления — «Персонализация» — «Темы». Перейдите в раздел настроек иконок на рабочем столе и уберите галочку напротив «Корзины».

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