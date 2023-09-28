Китайцы научились подделывать скрытые метки на коробках iPhone 15

Вскоре после начала продаж iPhone 15 стало известно, что Apple нанесла на коробки смартфонов скрытые символы, указывающие на подлинность устройств. Менее чем через неделю китайские подпольные фабрики научились подделывать эти метки, сообщает авторитетный инсайдер Majin Bu.

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Скрытые метки можно увидеть только под ультрафиолетовым светом. Они нанесены на пломбы, защищающие коробки от вскрытия. На этих ярлыках имеется надпись «iPhone» и небольшой DataMatrix-код. Теперь китайцы смогли повторить эту фишку, которая должна была помочь покупателям отличить фейковые и б/у-iPhone, выдаваемые за новые.

«Китайцы уже скопировали пломбы для iPhone 15, поэтому будьте осторожны при покупке нового iPhone 15 в интернете и выполните все необходимые проверки, чтобы убедиться, что все в порядке», — предупредил Majin Bu.