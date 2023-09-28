Ученые назвали таяние Арктики угрозой для миллионов людей

Ученые Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ) оценили последствия исчезновения арктических льдов для людей и природы. По их словам, процесс ускоряется каждым годом и ставит под угрозу благополучие десятков миллионов жителей полярных регионов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

«Все исследователи единогласны в одном: Арктика теплеет, и этот процесс достаточно активный. Таяние льдов происходит из-за изменения атмосферной циркуляции и притока тепла из более южных широт. На это указывают результаты спутникового мониторинга площади морских льдов, анализ температуры поверхностных вод океана и данные температуры приземного слоя воздуха», — объяснил «Газете.Ru» доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Максим Симакин.

Эксперт отметил, что в первую очередь изменение площади морских льдов в Арктике связано с влиянием атмосферной циркуляции в районе Баренцева моря. Наибольший вклад в процессы ледообразования вносит меридиональный приток тепла из средних широт. Сокращение площади морского льда положительно влияет на рост приземной температуры воздуха в начале зимы.

Меняющийся арктический климат увеличивает вероятность выпадения ледяных дождей в осенне-зимний период. Они образуют ледяную корку, из-за которой северные олени не могут добраться до корма. Например, в 2013 году голод стал причиной крупнейшего падежа оленей в истории Ямало-Ненецкого автономного округа. Он унес жизни 61 тыс. животных, что составило 45% от общего поголовья на тот момент.

Продолжающееся потепление усиливает вероятность полного исчезновения морского льда в Баренцевом и Карском морях. Если это произойдет, уровень моря значительно повысится, что угрожает затоплением прибрежных зон, где живут десятки миллионов человек.