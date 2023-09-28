Huawei выпустила базовый чехол по цене хорошего смартфона

Компания Huawei запустила в продажу в Китае флагманский смартфон Mate 60 RS и фирменный чехол к нему стоимостью в 2 тыс. юаней (около 26,3 тыс. руб.). За эти деньги можно купить хороший смартфон, сообщает портал Mobiltelefon.

© Huawei

Аксессуар в формате чехол-книжка под названием Huawei Mate 60 RS Ultimate Design Star Diamond Smart Window Protective Cover прикрывает крышку и экран смартфона. Он выполнен из эко-кожи, которая не имеет той же ценности, что и настоящая.

В чехле также имеются умные функции — часть откидной крышки отведена под прозрачное окно, через которое можно просматривать уведомления, управлять музыкой и отвечать на звонки.