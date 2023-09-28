Huawei выпустила базовый чехол по цене хорошего смартфона

Huawei начала продавать базовый чехол по цене хорошего смартфона
Компания Huawei запустила в продажу в Китае флагманский смартфон Mate 60 RS и фирменный чехол к нему стоимостью в 2 тыс. юаней (около 26,3 тыс. руб.). За эти деньги можно купить хороший смартфон, сообщает портал Mobiltelefon.
Аксессуар в формате чехол-книжка под названием Huawei Mate 60 RS Ultimate Design Star Diamond Smart Window Protective Cover прикрывает крышку и экран смартфона. Он выполнен из эко-кожи, которая не имеет той же ценности, что и настоящая.
В чехле также имеются умные функции — часть откидной крышки отведена под прозрачное окно, через которое можно просматривать уведомления, управлять музыкой и отвечать на звонки.
Huawei не сообщает, чем оправдана такая высокая стоимость чехла. Как заметил автор Mobiltelefon, за эти деньги в Китае можно купить хороший среднебюджетный смартфон Redmi Note 13 Pro+, который имеет аналогичную крышку из эко-кожи. Это будет модификация с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, оснащенная камерой на 200 Мп, чипом Dimensity 7200 Ultra и OLED-экраном с загнутыми краями и частотой обновления 120 Гц. Новинка от Redmi стоит на 100 юаней дешевле и предлагает защиту от воды и пыли по стандарту IP68.