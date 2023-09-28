Система бронирования Leonardo подверглась массовой DDoS-атаке из-за рубежа

Российская система бронирования авиабилетов Leonardo подверглась DDoS-атаке из других стран, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха .

"Мы работаем над ее отражением. В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

28 сентября клиенты "Аэрофлота" столкнулись со сложностями при регистрации на рейсы из-за сбоя в системе бронирования. Разработчик платформы компания Sirena-Travel предпринимает шаги по устранению погрешностей.

Похожие сбои случились и у авиакомпании "Победа". Там затруднена работа сервисов бронирования билетов и услуг, онлайн-регистрации и регистрации в аэропортах маршрутной сети. В компании заявили, что сейчас регистрация в аэропортах осуществляется в ручном режиме. На этом фоне пассажиров призвали приезжать заранее.