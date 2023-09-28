Adobe запустила веб-версию Photoshop с функциями ИИ

Adobe официально запустила веб-сервис Photoshop после почти двух лет работы в бета-версии. Онлайновая версия популярной программы для редактирования фотографий теперь предлагает такие новые функции, как Generative Fill и Generative Expand, основанные на ИИ-модели Firefly компании.

© Adobe

Эти инструменты позволяют изменять изображения с помощью текстовых описаний на более чем 100 языках, сохраняя при этом освещение и перспективу исходного изображения.

Веб-версия также включает в себя многие широко используемые инструменты Photoshop для настольных компьютеров, но с оптимизированной компоновкой для более удобной работы. В ней имеется Контекстная панель задач, предлагающая соответствующие шаги рабочего процесса, и сгруппированные на панели инструментов схожие инструменты.