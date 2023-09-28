МегаФон объединил в своей подписке шесть российских онлайн-кинотеатров

МегаФон добавил в свою подписку «МегаКино» еще два онлайн-кинотеатра: Wink и more.tv. Таким образом, в одном предложении теперь собраны сразу шесть видеосервисов, которые суммарно занимают больше половины российского рынка.

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Ранее в «МегаКино» уже появились «Иви», Okko, START и PREMIER. Добавление еще двух онлайн-кинотеатров не повлияло на цену подписки и принципы ее работы: пользователь может пользоваться любым кинотеатром из шести и менять при желании свой выбор.

Согласно оценке J’son & Partners за 2022 год, суммарно шесть онлайн-кинотеатров из «МегаКино» занимают около 54% российского рынка по объему выручки и более 40% по количеству подписчиков. Таким образом, по подписке предлагается более половины кино- и телепродукции, которая доступна в России онлайн.

Коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев отметил, что цена подписки для пользователя находится на таком уровне, как если бы он платил только за один сервис.

«По сути, наш абонент платит только за то, что смотрит, всегда имея возможность переключиться на любой другой кинотеатр из меню «МегаКино», — подчеркнул он.

Напомним, что Wink входит в ТОП-3 российских видеосервисов по числу подписчиков. Он объединяет в себе онлайн-кинотеатр и интерактивное телевидение. В подписке «МегаКино» от Wink доступны свыше 120 телеканалов, в том числе и архив телевизионных программ, а также 27 тысяч фильмов и сериалов.