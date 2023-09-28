Гигантские трещины в земле возникли на территории четырех штатов США

Ученые выявили на территории четырех американских штатов гигантские трещины в земле. Они появились из-за деятельности человека.

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Геодезисты нанесли на карты юга Аризоны 272 километра разломов. Кроме того, образования выявлены в Калифорнии, Техасе, Юте. Сотрудник геологической службы по имени Джозеф Кук считает, что провалы возникли неестественным путем.

По его словам, трещины говорят о напряжении в земной коре. Они окружают плоские участки на большой площади, которые опустились после потери поддержки грунтовых вод. Это явление может навредить жилым домам, дорогам и плотинам, а также поставить под угрозу безопасность животных и людей.

В проседании грунта ученый обвинил деятельность человека, так как свыше 80% случаев оказались следствием использования подземных источников, обеспечивающих половину запасов питьевой воды для населения.

«Когда чересчур много грунтовых вод выкачивается из естественных водоносных горизонтов, это приводит к провисанию земли и образованию трещин», – цитирует геолога издание ScienceAlert.