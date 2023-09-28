Выяснилось, из-за кого Оксфорд был самым опасным городом Англии XIV века

Оксфорд оказался самым опасным городом Англии XIV века с самым высоким уровнем убийств из-за студентов Оксфордского университета. К такому выводу пришли специалисты Кембриджского университета (CU), сообщили в британском вузе.

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Британские ученые включили Оксфорд в проект Medieval Murder Maps — цифровой ресурс, отображающий места преступлений на основе расследований 700-летней давности. Они выяснили, что центр образования средневековой Англии опережал по количеству убийств на душу населения Лондон того же времени в 4-5 раз, и в 50 раз — современные британские города по тому же показателю. При этом в подавляющем большинстве случаев студенты оказывались как преступниками (75%), так и жертвами (72%).

По словам директора Кембриджского института криминологии, профессора Мануэль Эйснера, бесчинства на улицах средневекового Оксфорда были обусловлены царившей тогда обстановкой.

«Все оксфордские студенты были мужчинами в возрасте от 14 до 21 года. Это были молодые люди, освобожденные от жесткого контроля семьи, прихода или гильдии и брошенные в среду, полную оружия, с широким доступом к спиртному и секс-услугам», — уточнил ученый.

Кроме того, многие учащиеся входили в региональные братства, что становилось дополнительным источником конфликтов внутри студенческого сообщества.

Исследователи отметили, что в большинстве случаев убийства происходили на почве бытовых разногласий и ссор на улицах и в тавернах. Поводом мог стать спор из-за женщины, уязвленная честь или даже мочеиспускание в общественном месте.

В некоторых случаях жертвами становились случайные прохожие, решившие вмешаться в конфликт. Однако студенты нападали не только друг на друга, но и на представителей власти.