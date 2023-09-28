За взлом Android-смартфонов и iPhone предложили $20 млн

Компания Operation Zero, скупающая эксплойты для уязвимостей нулевого дня, предлагает исследователям 20 миллионов долларов за разработку инструментов для взлома Android-устройств и iPhone.

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Столь щедрое предложение Operation Zero опубликовала у себя в Telegram, а также в официальном аккаунте X (бывший Twitter). Интересно, что сумму вознаграждения подняли сразу в сто раз — с $200 000 до $20 000 000.

«За счёт увеличения суммы вознаграждения и дополнительных бонусов мы мотивируем разработчиков работать с нашей платформой», — пишет компания.

Зарубежные специалисты считают, что Operation Zero работает на территории России, а началом её деятельности можно считать 2021 год. На официальном сайте компании указано, что она оказывает слуги исключительно частным и государственным клиентам из России.

Когда гендиректора Сергея Зеленюка спросили, почему организация не работает со странами НАТО, он ответил: «никаких других причин, кроме совершенно очевидных».

Зеленюк также уточнил, что нынешние суммы за эксплойты — временные, фактически они отражают спрос на взлом устройств на Android и iPhone. Условно завтра они могут стать меньше.