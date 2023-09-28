Google выпустила важный патч для пятой 0-day в Chrome с начала года
Google выкатила патчи для новой уязвимости нулевого дня, которую нашли в популярном браузере Chrome. Поскольку брешь уже фигурирует в реальных кибератаках, медлить с установкой апдейта не стоит.
CVE-2023-5217 — идентификатор уязвимости, которая получила высокую степень риска. Это классическое переполнение буфера в библиотеке libvpx разработки Google и Alliance for Open Media (AOMedia).
Эксплуатация этой бреши позволяет атакующим вызвать сбой в работе программы и выполнять вредоносный код в системе. Проблему обнаружила команда Google Threat Analysis Group (TAG) и сообщила о ней 25 сентября.
Мэдди Стоун, одна из исследователей, уточнила в X (Twitter), что некий разработчик шпионского софта использует CVE-2023-5217 в собственных кампаниях для атак высокопоставленных лиц.
К сожалению, Google не раскрывает дополнительные детали пропатченной уязвимости, но тем не менее корпорация признала, что она используется в реальных кибератаках.
Напомним, с начала года Google устранила ещё четыре 0-day: CVE-2023-2033, CVE-2023-2136, CVE-2023-3079, CVE-2023-4863.