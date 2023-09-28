В России начались продажи умного браслета Xiaomi Band 8

Вскоре после презентации умного браслета Xiaomi Smart Band 8 на международном рынке гаджет поступил в продажу в России по цене от 3,5 тыс. руб. Об этом сообщает портал IXBT.

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Браслет Xiaomi Smart Band 8 получил более 200 настраиваемых циферблатов и двустороннее крепление к ремешку, что делает его похожим на обычные часы. Устройство также можно носить как кулон или прикреплять к обуви для отслеживания физических показателей во время бега, включая данные о длине шага и силе удара стопы о землю.

В России доступны две версии Xiaomi Smart Band 8: с черными корпусом и ремешком или с золотистым корпусом и бежевым ремешком. Стоимость новинки составляет 3,5 тыс. руб. на старте, однако в дальнейшем цена устройства вырастит до 4 тыс. руб. В Европе браслет продается за €40 (около 4 тыс. руб.).