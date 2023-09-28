В Firefox появился офлайн-переводчик страниц

В новой версии Mozilla Firefox появилась функция, которая может кардинально изменить опыт просмотра иностранных сайтов.

Firefox 118 представил функцию Fullpage Translation, позволяющую переводить веб-страницы прямо в браузере, без необходимости отправлять данные на сторонние серверы, такие как Google Translate или Bing Translator.

Как это работает? Когда пользователь посещает сайт на поддерживаемом языке, отличном от языка по умолчанию, в адресной строке появляется значок перевода.

После нажатия на него открывается окно, предлагающее выбрать языки для перевода. После выбора и нажатия кнопки «Перевести» текст на странице меняется на выбранный язык.

Однако есть и ограничения. На данный момент функция Fullpage Translation поддерживает лишь болгарский, голландский, английский, французский, немецкий, итальянский, польский, португальский и испанский.