Россияне стали чаще менять бренды смартфонов

Россияне стали чаще менять смартфоны, а также их бренды. Только 30% пользователей, купивших новое устройство с начала года, сохранили приверженность прежнему производителю. Самыми преданными остаются пользователи Apple. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные МТС.

В целом срок пользования устройствами сократился на пять месяцев — до года и пяти месяцев. Доля китайских смартфонов в мобильной сети увеличилась почти на 10 процентных пунктов (п. п.). Наибольший прирост был у Realme — на 2,5 п. п., а наибольший отток пользователей у Samsung, чья доля сократилась на 3 п. п. год к году.

По данным Tele2, доля Samsung радикально снизилась из-за остановки поставок, а Xiaomi — из-за сокращения рекламной поддержки. Между тем в «МегаФоне» лидером среди новых регистрируемых смартфонов в сети во втором квартале стал именно Xiaomi, а на втором месте — Apple iPhone 11.

В МТС отметили, что наиболее преданными можно назвать пользователей Apple — 67% из них предпочитают приобретать смартфон той же марки, в то время как Samsung продолжают выбирать 35% пользователей, а Xiaomi — 41%. Однако в целом доля Apple на российском рынке сокращается.

В «М.Видео-Эльдорадо» пояснили, что чаще всего владельцы смартфонов Apple обладают ещё и смарт-часами, наушниками или ноутбуком бренда, пользуются фирменным облачным хранилищем и другими сервисами, поэтому не рассматривают переход на устройства Android. В России у бренда сформирована небольшая, но устойчивая аудитория, которая покупает устройства компании из года в год, добавляют эксперты.