Названы 5 новых функций, которыми обзавелась Siri c выходом iOS 17

Названы пять новых функций, которыми обзавелась Siri c выходом iOS 17
С выходом iOS 17, пользователи iPhone получили доступ к множеству новых функций, включая Personal Voice, Standby Mode, NameDrop и многие другие.
Особое внимание стоит уделить улучшениям, которые коснулись цифрового помощника Apple — Siri.
Оказывается, Siri теперь может читать статьи в Safari. Просто скажите: «Siri, прочитай это», и она прочтёт весь сайт от начала до конца.
Но это ещё не всё. Свежая версия iOS внедрила ряд не менее интересных новинок для ассистента:
- Разговор с Siri во время звонка. Теперь пользователи iPhone могут взаимодействовать с помощником во время FaceTime или телефонного звонка. Собеседник услышит, как вы разговариваете с Siri, но не услышит её ответ.
- Последовательные запросы к Siri. Больше не нужно постоянно говорить «Hey Siri», если у вас несколько вопросов или команд. iOS 17 поддерживает последовательные запросы.
- Siri лучше вас знает. Чтобы отправить сообщение другу, достаточно сказать: «Siri, напиши Ване». Siri уже знает, в каком приложении вы предпочитаете общаться с Ваней.
- Два новых британских голоса Siri. Для тех, кто предпочитает британский акцент, Apple добавила два новых голоса из Великобритании.
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