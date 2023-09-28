Названы 5 новых функций, которыми обзавелась Siri c выходом iOS 17

С выходом iOS 17, пользователи iPhone получили доступ к множеству новых функций, включая Personal Voice, Standby Mode, NameDrop и многие другие.

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Особое внимание стоит уделить улучшениям, которые коснулись цифрового помощника Apple — Siri.

Оказывается, Siri теперь может читать статьи в Safari. Просто скажите: «Siri, прочитай это», и она прочтёт весь сайт от начала до конца.

Но это ещё не всё. Свежая версия iOS внедрила ряд не менее интересных новинок для ассистента: