Мировые продажи смартфонов рухнули

Продажи смартфонов в Северной Америке за II квартал 2023 года упали на 22% по сравнению с предыдущим годом. Это худший показатель за последнее десятилетие, по данным исследователей из Canalys.

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Apple, несмотря на снижение продаж на 20%, продолжает занимать доминирующее положение на рынке с долей в 54%. Samsung испытала спад в 27%, занимая второе место с долей рынка 24%. Motorola и TCL также столкнулись со снижением продаж на 25% и 30% соответственно.

Однако среди всех производителей только Google показал рост. Продажи смартфонов Pixel увеличились на 59%, что позволило Google занять 4% рынка. Это продолжение тренда прошлого года, когда доля Google удвоилась.

Средняя цена продажи смартфонов увеличилась с $663 до $738 за год, что указывает на то, что премиальные модели продолжают пользоваться спросом, в то время как бюджетные устройства теряют популярность.