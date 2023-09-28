Самый страшный звук воспроизвели с помощью ацтекского свистка смерти

Устрашающий звук «ацтекского свистка смерти», который напоминает крик умирающей женщины, воссоздали ученые. Для этого новую версию легендарного инструмента записали с помощью 3D-принтера.

Речь идет об артефакте в форме черепа, найденном в Мексике в конце 1990-х годов. Археологи обнаружили странный инструмент в руке обезглавленного скелета и поначалу приняли его за игрушку. И только 15 лет спустя один из исследователей случайно подул в отверстие наверху находки и услышал душераздирающий звук.

Как оказалось, форма свистка имитирует строение человеческой гортани. Если подуть в него, воздух разделится на две части и создаст колеблющиеся звуковые волны. Они начнут двигаться вокруг большой камеры, а затем выйдут из второго отверстия. Внутрь камеры помещены шарики из пробкового дерева. В момент вибрации волн они перекатываются и искажают звук еще больше.

По одной из версий, наводящий ужас инструмент использовался ацтеками в ходе жертвоприношений в честь бога ветра Эхекатля. По другой – такие свистки использовали воины, чтобы напугать врагов в начале битвы, сообщает образовательный канал Action Lab.