SpaceX заключила с Космическими силами США контракт на $70 млн

Возглавляемая мультимиллиардером Илоном Маском компания SpaceX заключила с Космическими силами США первый контракт на предоставление американским военным спутниковой связи с помощью своей системы Starshield. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По данным агентства, 15 компаний являются конкурентами SpaceX в получении контрактов от Космических сил США. Речь идет о заказах на выполнение до 2028 года работ на сумму $900 млн.

Система Starshield будет действовать через группировку спутников связи Starlink. Соглашение между SpaceX и Пентагоном было заключено 1 сентября, оно рассчитано на год. Размер контракта составит $70 млн.

В статье особо отмечено, что вице-президентом SpaceX, отвечающим за выполнение специальных государственных программ, является отставной генерал военно-воздушных сил Терренс О'Шонесси, ранее занимавший посты начальника Северного командования американской армии и командующего объединенной воздушно-космической обороной США и Канады.