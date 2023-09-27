Ученые назвали срок «конца света»

Ученые из Бристольского университета с помощью компьютерного моделирования определили, когда расширение Солнца приведет к гибели Земли, пишет «Комсомольская правда».

По их данным, через пять млрд лет Солнце поглотит Меркурий и Венеру, его внешний край дотянется до орбиты Земли.

Вместе с тем, жизнь на нашей планете исчезнет значительно раньше, отметили исследователи. Это обусловлено тем, что в ближайший миллиард лет светимость Солнца возрастет на 10%. На фоне этого Земля превратится в раскаленный шар, лишенный морей, рек, жизни как таковой.

Люди и млекопитающие в целом, уточнили специалисты, исчезнут еще раньше, через 250 млн лет, после того, как светимость Солнца возрастет на 2,5%. Это, по их мнению, приведет к тому, что средние летние температуры суши вырастут с нынешних 15 градусов до 46 градусов.

По мнению ученых, люди способны приспособиться к сильным холодам, но не смогут эффективно адаптироваться к жаре.