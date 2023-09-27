Российские ученые научились очищать нефть от непредельных углеводородов

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева научились очищать нефть от непредельных углеводородов. Они разработали катализаторы, которые эффективно очищают нефть в условиях наиболее низкой температуры и давления, пишет РИА Новости.

Качество нефти повышается за счет подобной очистки, а также продукты, которые были извлечены могут стать основой для создания веществ. Непредельные углеводороды могут использоваться в производстве лекарств, душистых веществ, например.