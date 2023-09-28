Для WhatsApp анонсировали аналог ChatGPT

WhatsApp объявил о скором запуске новых функций, основанных на технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ), среди которых возможность генерировать стикеры и изображения, а также общаться с ИИ-ассистентом.

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Разработчики WhatsApp подчеркивают, что ИИ-чат в мессенджере — это экспериментальная технология, а ассистент может давать неточные или неуместные ответы. Пользователей попросили быть осторожными при общении с ИИ-ботом и не отправлять конфиденциальную информацию.

WhatsApp также заявил, что введение новых функций на базе ИИ не повлияет на конфиденциальность и безопасность личной переписки пользователей, которая по-прежнему будет защищена сквозным шифрованием. Чаты с ИИ-ботами будут визуально отличаться от обычных чатов.

Whatsapp также предоставит разработчикам и компаниям возможность использовать ИИ-сервисы в API WhatsApp для создания собственных решений и оптимизации переписки с клиентами в мессенджере.