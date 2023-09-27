Российский ученый назвал причину частого появления северного сияния

Все более частое появление северного сияния в России связано с солнечной активностью. Об этом заявил замдиректора Института космофизических исследований и аэрономии (ИКФИА) СО РАН Семен Николашкин, его слова приводит портал ЯСИА.

По словам Николашкина, чем выше солнечная активность, тем чаще в небе будет видно северное сияние. И в ближайшие годы, предрек ученый, северных сияний станет еще больше.

«Полярное сияние стало частым явлением из-за роста солнечной активности. Этот процесс происходит примерно каждые 11 лет. В ближайшие 3-4 года частота сияний повысится», — назвал причину повышенной частоты появления этого природного явления Николашкин.