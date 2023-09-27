Стали известны лучшие смартфоны, представленные в сентябре

Редакция портала 4PDA составила список лучших смартфонов, представленных в сентябре.

© Realme

Подборку открывают смартфоны iPhone 15 и 15 Plus. Ключевыми особенностями новинок стали сканер лица Face ID, камера с разрешением 48 Мп, магнитная зарядка MagSafe, стереодинамики, сохранившийся для этих моделей переключатель беззвучного режима, спутниковая связь, защита от воды и пыли по стандарту IP68 и наличие NFC-модуля.

Флагманские iPhone 15 Pro и 15 Pro Max выделяются благодаря плавному экрану с частотой обновления 120 Гц, сканеру лица Face ID, камерам на 48 Мп, магнитной зарядке MagSafe, стереодинамикам, кнопке действия вместо фирменного переключателя, поддержке спутниковой связи, титановому корпусу, защите от воды и пыли по стандарту IP68 и NFC. Старшая модель может похвастаться телеобъективом с пятикратным оптическим приближением вместо трехкратного в обычном iPhone 15 Pro.

За смартфонами Apple следует Fairphone 5 от одноименного стартапа, ключевой особенностью которого стало обещание разработчиков выпускать обновления ПО для устройства на протяжении 9 лет. Гаджет также имеет дисплей с частотой 90 Гц, боковой сканер отпечатков пальцев, камеру с разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS), стереодинамики и NFC.