Астрономы открыли "невероятно спокойную" галактику

Группа астрономов под руководством Питера ван Доккума из Йельского университета сообщила об открытии ранее неизвестной массивной, компактной и на удивление спокойной галактики, получившей обозначение JWST-ER1.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Ранее неизвестную галактику удалось обнаружить и идентифицировать при анализе данных, собранных при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Часть своего названия она и получила в честь телескопа. Обнаружить ее удалось с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam в рамках исследовательского проекта COSMOS-Web, предназначенного для детального изучения до миллиона галактик.

Исследователи отмечают в своей работе, что одной из наиболее примечательных особенностей вновь открытой галактики JWST-ER1 является так называемое кольцо Эйнштейна - явление, при котором свет выглядит как кольцо из-за гравитационного линзирования. Наблюдения показали, что JWST-ER1 состоит из компактной галактики раннего типа (JWST-ER1g) и полного кольца Эйнштейна (JWST-ER1r). Измеренный диаметр центра кольца составил примерно 1,54 угловых секунды. Радиус галактики составляет около 21 500 световых лет, а ее масса оценивается примерно в 650 миллиардов солнечных масс. Расчеты показали, что возраст объекта составляет около 1,9 миллиарда лет.