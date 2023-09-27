Астрономы открыли "невероятно спокойную" галактику
Группа астрономов под руководством Питера ван Доккума из Йельского университета сообщила об открытии ранее неизвестной массивной, компактной и на удивление спокойной галактики, получившей обозначение JWST-ER1.
Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Ранее неизвестную галактику удалось обнаружить и идентифицировать при анализе данных, собранных при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Часть своего названия она и получила в честь телескопа. Обнаружить ее удалось с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam в рамках исследовательского проекта COSMOS-Web, предназначенного для детального изучения до миллиона галактик.
Исследователи отмечают в своей работе, что одной из наиболее примечательных особенностей вновь открытой галактики JWST-ER1 является так называемое кольцо Эйнштейна - явление, при котором свет выглядит как кольцо из-за гравитационного линзирования. Наблюдения показали, что JWST-ER1 состоит из компактной галактики раннего типа (JWST-ER1g) и полного кольца Эйнштейна (JWST-ER1r). Измеренный диаметр центра кольца составил примерно 1,54 угловых секунды. Радиус галактики составляет около 21 500 световых лет, а ее масса оценивается примерно в 650 миллиардов солнечных масс. Расчеты показали, что возраст объекта составляет около 1,9 миллиарда лет.
Галактика оказалась массивной, но компактной по космическим меркам. Другой ее особенностью является крайне низкая скорость звездообразования - где-то на уровне четырех солнечных масс в год. Это позволило ученым заявить, что вновь открытая галактика является чуть ли не самой спокойной из всех известных подобных объектов. На полученных изображениях не было замечено ни явных областей звездообразования, ни приливных хвостов, что тоже свидетельствует о поразительном "спокойствии" галактики. Исследование также показало, что JWST-ER1 имеет почти идеально круглую форму.