Ученые обнаружили, что микропластик попадает из океана в атмосферу

Исследователи из Университета Васэда в Японии обнаружили, что в водных массах облаков присутствуют частицы пластика. Вероятнее всего, они попали в атмосферу в процессе круговорота воды в природе. Об этом сообщает EurekAlert.

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Частицы пластика размером менее 5 мм называются микропластиком. Они могут быть результатом промышленного производства или разложения более объемных пластиковых отходов.

Ученые взяли образцы воды, из которой состоят облака, с вершины горы Фудзи и ее юго-восточных предгорий Таробо, а также вершины горы Ояма. Анализ на основе высокотехнологичных методов визуализации показал, что в образцах присутствуют частицы, состоящие из девяти различных типов полимеров и одного типа резины.

Исследователи предположили, что огромное количество пластика, который ежегодно выбрасывается в океан, измельчается в нем, а затем поднимается вверх вместе с брызгами воды. После этого частицы подхватывает ветер и они становятся частью атмосферы.