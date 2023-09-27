TSMC наращивает производство гигантских чипов для суперкомпьютера Tesla
Тайваньская компания по производству полупроводников TSMC увеличивает выпуск гигантских чипов для суперкомпьютера Tesla Dojo. Об этом сообщает Taiwan Economic Daily News.
Напомним, что о создании суперкомпьютерной системы Dojo в компании Илона Маска рассказали ещё в прошлом году. Согласно планам компании, суперкомпьютер будет применяться для создания систем искусственного интеллекта. Для разработки такого компьютера с повышенной вычислительной мощностью Tesla заказывает большие партии гигантских чипов у тайваньской компании TSMC.
Гигантские чипы D1 собраны по принципу «система-на-пластине» — на 300-мм кремниевую пластину размещается 25 ускорителей, а также другие необходимые элементы. Отмечается, что до конца 2023 года Tesla планирует приобрести у TSMC около 5000 таких чипов, а уже в 2024 году компании потребуется ещё 10 000. В связи с этим в TSMC приняли решение нарастить производство. При этом в самой тайваньской компании увеличение объёмов заказов оценивают положительно — снижения спроса на компоненты для смартфонов ударило по прибыли TSMC, но заказы Tesla могут помочь производителю вернуть финансовые показатели в норму.
Ранее появилась информация, что Tesla, Google и Microsoft собираются вложить 5 миллиардов долларов в Таиланд.