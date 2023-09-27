TSMC наращивает производство гигантских чипов для суперкомпьютера Tesla

Напомним, что о создании суперкомпьютерной системы Dojo в компании Илона Маска рассказали ещё в прошлом году. Согласно планам компании, суперкомпьютер будет применяться для создания систем искусственного интеллекта. Для разработки такого компьютера с повышенной вычислительной мощностью Tesla заказывает большие партии гигантских чипов у тайваньской компании TSMC.

Гигантские чипы D1 собраны по принципу «система-на-пластине» — на 300-мм кремниевую пластину размещается 25 ускорителей, а также другие необходимые элементы. Отмечается, что до конца 2023 года Tesla планирует приобрести у TSMC около 5000 таких чипов, а уже в 2024 году компании потребуется ещё 10 000. В связи с этим в TSMC приняли решение нарастить производство. При этом в самой тайваньской компании увеличение объёмов заказов оценивают положительно — снижения спроса на компоненты для смартфонов ударило по прибыли TSMC, но заказы Tesla могут помочь производителю вернуть финансовые показатели в норму.