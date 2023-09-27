Telegram пророчат превращение в суперприложение, как WeChat

Telegram постепенно встает на путь преображения в суперприложение по образцу китайского WeChat. Как сообщает TechCrunch, реализовать ряд аспектов этой стратегии мессенджеру с аудиторией в 800 млн пользователей поможет блокчейн-платформа TON и облачная инфраструктура Tencent.

Сейчас в Telegram уже есть поддержка сторонних мини-приложений. Они основываются на JavaScript и способны заменить собой полноценное посещение сайта. Функция реализуется при участии партнеров компании, в том числе и The Open Network (TON) Foundation. Она, в свою очередь, заявила о сотрудничестве с Tencent Cloud. Последняя уже поддерживает валидаторы TON и планирует дальше расширять свои услуги. Благодаря ей блокчейн-платформа получит нужные вычислительные ресурсы.

Отметим, что Tencent стала все чаще наращивать свое присутствие за рубежом. В последние месяцы ее облачное подразделение регулярно появляется на международных конференциях. Если мини-приложения в Telegram станут такими же популярными, как и в WeChat, то компании удастся хорошо заработать.

Отметим, что WeChat изобилует большим количеством приложений. В нем есть платежные приложения, сервисы доставки еды и заказа такси, электронной коммерции. При этом децентрализованная платежная система в мини-приложениях способна помочь Telegram с его обширной базой пользователей охватить большое число клиентов по всему миру.