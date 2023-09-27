В NASA вскрыли контейнер с образцом астероида Бенну

Ученые NASA обнаружили «черную пыль и мусор», когда открыли космическую капсулу, вернувшуюся на Землю с самым большим образцом астероида, когда-либо доставленным из космоса, - с грунтом астероида Бенну. Об этом сообщается на сайте космического агентства.

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26 сентября исследователи сняли крышку контейнера OSIRIS-REx, содержащего образцы астероида, в герметичной камере Космического центра в Хьюстоне, штат Техас.

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Космическое агентство не уточнило, действительно ли материалы, обнаруженные при открытии крышки зонда, принадлежали астероиду, или попали в контейнер откуда-то еще.

Ученые ждут начала анализа большей части образца, взятого с астероида, что потребует «сложной разборки» зонда.

Примерно четверть образца Бенну будет немедленно использована в экспериментах, небольшое количество будет отправлено партнерам миссии в Японии и Канаде, а оставшееся будет сохранено для изучения будущими поколениями.

На 11 октября запланирована пресс-конференция, на которой будет представлена информация об основной части выборки.

Роботизированный космический корабль OSIRIS-REx был запущен в 2016 году и забрал свой образец с Бенну три года назад. OSIRIS-REx собрал примерно 250 граммов пыли с каменистой поверхности астероида. Ученые рассчитывают, что анализ материала поможет им лучше понять формирование Солнечной системы и то, как Земля стала обитаемой, а также «лучше узнать типы астероидов, которые могут угрожать Земле».

Это третий и самый большой из образцов астероидов, когда-либо доставлявшихся на Землю для анализа. Две аналогичные миссии Японского космического агентства завершились в 2010-м и 2020 году.

Ранее в NASA рассказали, что в будущем астероид Бенну может столкнуться с Землей, затронув территорию размером со штат Техас. Бенну проходит мимо Земли примерно каждые шесть лет. Ученые наблюдают за ним с момента его открытия в сентябре 1999 года.

По мнению ученых, у Бенну есть шанс пройти через так называемую «гравитационную замочную скважину» (область космоса, где гравитация планеты может изменить орбиту проходящего астероида), которая отправит его на курс столкновения с Землей в 2182 году.