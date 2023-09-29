Появились первые рендеры смартфона Samsung Galaxy S24

Если сравнить гаджет с моделью Galaxy S23, то внешний вид претерпел не очень сильные изменения. На месте и плоский экран на 6,1 дюйма, и три круглых модуля камер на тыльной стороне. Единственное изменение — грани гаджета стали плоскими. По словам изданий, такой выбор дизайна может привести к более чёткому ощущению смартфона в руке.