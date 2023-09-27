Sony начала проверку после сообщений хакеров о взломе «всех систем» компании

Представители Sony отреагировали на сообщение хакерской группировки Ransomed.vc об удачном взломе «всех систем» корпорации, появившееся несколько часов назад.

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В комментарии журналистам Sony отмечает, что проводит расследование этого инцидента, однако других комментариев по ситуации дать пока что не может. По прежнему точно неизвестно, насколько сообщение о масштабном взломе соответствует действительности.