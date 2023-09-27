25 лет Google: 8 инноваций и один провал

В сентябре Google отпраздновала 25-летний юбилей: за четверть века небольшая компания IT-энтузиастов выросла в международного гиганта, который является крупнейшим игроком на рынке интеллектуальных технологий. Портал pocket-lint.com вспомнил восемь важнейших достижений бренда — и один неловкий провал.

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Поисковик Google

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Поисковик Google стал первым огромным успехом корпорации. Он быстро показал свое превосходство над другими поисковыми движками и в результате стал неотъемлемой частью современной интернет-жизни. Само название Google даже вошло в Оксфордский словарь английского языка в 2006 году.

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Google Assistant

Если поисковик собирает и преподносит информацию, то помощник Google развил технологии в ином направлении. После запуска в 2016-м сервис завоевал большую популярность благодаря возможности голосового управления: сейчас он встроен буквально в каждый смартфон на базе Android. Однако ассистент также сыграл важную роль в сфере машинного обучения.

Браузер Chrome

На просторах Интернета до сих пор полыхают браузерные войны, но Google Chrome неизменно держится на ведущих позициях. Оригинальная версия 2008 года отличалась от многих конкурентов своей невероятной производительностью и легкостью; прямая интеграция разных сервисов Google, от почты до YouTube, сейчас выступает одним из главных преимуществ приложения.

Google Maps

Google Maps — пожалуй, один из самых знаковых продуктов Google. Релиз сервиса Google Earth в 2005-м поразил всех, но настоящая революция произошла два года спустя, когда публике открылся Google Street View. Возможность виртуально оказаться в любой точке земного шара привлекла внимание огромного количества пользователей. Помимо этого, карты и навигация настолько эффективны, что ими пользуются даже владельцы iPhone и некоторые производители автомобилей.

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Мобильная камера Pixel

Камера на смартфоне Pixel 7 Pro стала важным прорывом в сфере мобильной фотографии. Пока многие конкуренты Google старались приблизить свои разработки к стандартным DLSR камерам, корпорация вернулась к истокам и сосредоточилась на вычислительной фотографии — задолго до того, как инструменты на базе ИИ стали трендом.

Google

Google Docs

Да, это сравнительно «скучный» продукт, но тем не менее. Если Microsoft Word, крупнейший текстовый редактор в мире, распространяется по модели платной подписки, то Google Docs всего лишь просит завести бесплатный аккаунт. Студенты, благотворительные организации, группы друзей — возможностями совместного редактирования пользуется самая разная аудитория. Не говоря уже о таблицах, презентациях и многих других функциях. Конечно, Google Docs все еще проигрывает Microsoft Word в плане возможностей — но бесконечно опережает его по доступности.

Google Lens

Google Lens — мощнейший инструмент на базе ИИ, который 10 лет назад выглядел бы как нечто из научной фантастики. Человеку нужно просто направить камеру телефона на любой текст, чтобы система автоматически перевела его на родной язык. По сути, это приложение стало визуальным порталом, ведущим в бесконечную кроличью нору знаний. Google Lens опознает растения, копирует текст из документов и сравнивает цены на разные товары — и все это наверняка только начало эволюции сервиса.

Google

Android

Раньше миром портативных устройств правили проприетарные операционные системы. Многие платформы нуждались в собственном ПО, которое затем нужно было поддерживать годами и постоянно беспокоиться о совместимости. Но Android перевернула мир благодаря своей универсальности: она работает на телефонах, планшетах, автомобилях, телевизорах, холодильниках и сотнях других устройств. Google купила Android всего через два года после рождения проекта, что помогло ему добиться сегодняшней популярности.

Google Stadia

Наконец, разговор о достижениях Google был бы неискренним, если бы мы не упомянули, наверное, один из самых громких провалов корпорации — жизнь и скоротечную смерть Stadia. К сожалению, здесь компания повторила ошибки многих других крупных фирм, которые наивно пытались войти в игровую индустрию. Stadia была слишком дорогой и слишком «обычной» на фоне устоявшихся платформ, что привело к быстрому закрытию системы.