В РФ может быть запрещен параллельный импорт вычислительной техники

Старший вице-президент по IT «Ростелекома» Кирилл Меньшов заявил , что с 2024 года в России может быть запрещён параллельный импорт вычислительной техники. Об этом он рассказал в ходе пленарной сессии «Вызовы технологического суверенитета» в рамках конгресса «Подмосковные вечера».

«Российские технологии становятся всё более доступны. В следующем году параллельный импорт будет закрыт, и тем, кто не хотел импортозамещаться, будет либо контрабанда, либо импортозамещение, надо это чётко понимать».

В пресс-службе «Ростелекома» также отметили, что в России уже сейчас есть аналоги некоторых видов оборудования, которые полностью удовлетворяют потребности компаний. Речь идёт о серверном оборудовании, рабочих станциях и ноутбуках. В компании допустили, что в таких нишах потребность в параллельном импорте отсутствует уже сейчас либо закроется в ближайшее время.