Чихание при ярком солнечном свете оказалось редким синдромом

Некоторые люди, находясь на ярком солнце, испытывают желание чихнуть. Особенно часто это случается, когда они водят машину. Оказывается, что это происходит из-за уникального синдрома, названного ACHOO. Об этом сообщает TimesNewsUK.

ACHOO — это аутосомно-доминантный синдромом непреодолимой гелиоофтальмологической вспышки. Он встречается у 17% населения планеты. Синдром ACHOO имеет несколько названий, включая солнечное чихание, фотический рефлекс чихания и фотоснезия. Медики из частной американской Клиники Кливленда отмечают, что рефлекс чаще всего срабатывает при переходе из темного пространства в светлое. Некоторые люди могут чихнуть, если подверглись воздействию вспышки фотоаппарата или телефона.