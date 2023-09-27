Новая функция для значков панели задач Windows 11 оказалась бессмысленной

Microsoft вернула функцию «Никогда не объединять значки панели задач» в Windows спустя почти три года, однако пользователи обнаружили, что она работает не так, как ожидалось.

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Эта функция, позволяющая каждому открытому приложению иметь свой значок на панели задач, была удалена с выходом Windows 11, что затруднило навигацию между несколькими открытыми окнами. Этот шаг вызвал недовольство и собрал более 17 000 голосов в хабе отзывов о Windows 11, став одной из самых востребованных функций.

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