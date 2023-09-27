Астроном рассказал про настоящий цвет Солнца

Многие привыкли считать, что Солнце желтого цвета, но на самом деле оно почти белое. Об этом Москве 24 рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе .

"Наши глаза убедительно говорят нам, что Солнце желтое. Но цвет его изменится, если мы вылетим за пределы земной атмосферы. На самом деле Солнце почти белое", – объяснил астроном.

По его словам, людям кажется, что Солнце желтое из-за рассеивания света в земной атмосфере.

«Если мы возьмем источник белого света, например Солнце, и начнем его свет пропускать через атмосферу, то, проходя через наш воздух, оно будет сначала желтеть, потом станет оранжевым и наконец красным».

Ранее сообщалось, что на жителей Земли в 2025 году обрушится мощная солнечная буря, так как к этому времени светило достигнет пика своего цикла. В результате человечество якобы рискует столкнуться с "интернет-апокалипсисом". Отмечается, что из-за бури не исключены серьезные нарушения в работе компьютеров и случаи отключения электроэнергии.