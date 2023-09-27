В Индии начали регистрацию импортеров ноутбуков

Главное управление внешней торговли Индии (DGFT) приступило к регистрации компаний-импортеров ноутбуков, планшетов и другого IT-оборудования в страну.

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Как сообщает газета The Economic Times, при регистрации поставщики должны предоставить подробную информацию о стоимости и объемах импорта, данные о производстве поставляемого оборудования за последние три года и назвать страну, из которой будут осуществляться поставки.

Регистрация продлится один год. После ее завершения в Индии в соответствии с принятым в августе решением DGFT начнут действовать таможенные пошлины на импорт персональных компьютеров (ПК), ноутбуков и планшетов. В связи с этим индийское правительство разъяснило поставщикам электроники, что введение пошлин не означает запрета ввоза в Индию ПК, ноутбуков и планшетов, а направлено на стимулирование их выпуска отечественными производителями.

Как отмечает агентство Reutеrs, DGFT планировало ввести таможенные пошлины на ввоз нескольких видов электронной продукции уже в ноябре, но под давлением США начало их действия получило годовую отсрочку.

По мнению экспертов, решение DGFТ создаст дополнительные проблемы для крупных производителей электроники, в том числе для американских Apple, Dell и HP, которые борются с глобальным перенасыщением запасов выпущенной продукции при незначительных возможностях для роста продаж.