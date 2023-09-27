В России создали топливную ячейку для аэрокосмических аппаратов

Главный специалист высшей школы авиационного двигателестроения Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Михаил Веснин создал топливную ячейку для ракетных и авиадвигателей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в научном учреждении.

Топливная ячейка представляет собой конструкцию из гранул твердого горючего в цилиндрическом корпусе. Устройство можно применять в двигателях глубокого регулирования тяги, в авиационной технике и ракетостроении, а также при конструировании беспилотных летательных аппаратов и газогенераторов.

В ПНИПУ уточнили, что новая разработка не подвержена разрушению от воздействия окружающей среды и сохраняет свои свойства на протяжении десятков лет.

По словам автора изобретения Михаила Веснина, топливная ячейка может полностью заменить жидкостные ракетный двигатель. Большая плотность упаковки гранул обеспечивает повышенные энергетические характеристики по сравнению с жидким горючим, снижая масса и увеличивая мощность аппарата.