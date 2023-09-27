Apple выпустила iOS 17.0.2

На прошлой неделе Apple пришлось срочно выпустить обновление программного обеспечения для моделей iPhone 15. Теперь компания выпускает очередное обновление iOS 17.0.2 – на этот раз для всех совместимых моделей iPhone.

© Apple

iOS 17.0.2 имеет номер сборки 21A351, а версия для iPhone 15 – номер сборки 21A350. Тем не менее обе они устраняют проблемы с передачей данных, из-за которой пользователи не могли передавать данные с другого iPhone в процессе установки.

iOS 17.0.2 доступна для серий iPhone XS, iPhone XR, серии iPhone 11, серии iPhone 12, серии iPhone 13, серии iPhone 14 и серии iPhone 15. Чтобы установить апдейт, необходимо перейти в «Настройки» -> «Основные» -> «Обновление программного обеспечения». На iPhone 14 Pro обновление весит 452 МБ.