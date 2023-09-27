Планшеты продолжают терять популярность во всем мире

Во втором квартале 2023 года объем мировых поставок планшетов составил 28,09 млн устройств, что почти на 5% меньше относительно результата предыдущего квартала. Об этом в своем новом отчете сообщила аналитическая фирма DigiTimes Research.

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На планшеты, оснащенные 10-дюймовым дисплеем, пришлось почти 70% от общего объема поставок во втором квартале. Данная тенденция обусловлена тем, что Apple и другие основные вендоры считают этот размер эталонным. Однако, пишет DigiTimes, уже в третьем квартале некоторые бренды перейдут на выпуск планшетов меньшего размера, и доля поставок 10-дюймовых планшетов снизится.

В частности, в DigiTimes ожидают что новый семидюймовый планшет до конца 2023 года представит Apple. Им, вероятно, станет седьмое поколение iPad mini.