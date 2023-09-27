Казахстан решил не менять стоимость аренды комплекса Байконур для РФ

Власти Казахстана не планируют пересматривать стоимость аренды комплекса Байконур для России . Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"Цена в соглашении предусмотрена в долларах. Хоть выплаты у нас идут в национальной валюте, но эквивалентно действующему курсу. Учитывая, что курс доллара значительно возрос с 1994 года, это в некоторой степени компенсирует индексацию", - сказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков, комментируя двустороннее соглашение об аренде Байконура.

Комплекс Байконур, который включает космодром и одноименный город, был передан России в аренду на 20 лет по соглашению, подписанному 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года. Ежегодная арендная плата составляет $115 млн.