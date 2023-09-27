Индия разработала оборудование для миссии на Венеру

Индийская организация космических исследований ведет подготовку миссии к Венере и уже разработала оборудование для нее. Об этом заявил глава космического агентства Сридхара Сомнатх, пишет РИА Новости.

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«У нас много миссий на концептуальной стадии. Миссия на Венеру уже сконфигурирована. Для нее уже разработаны полезные нагрузки», - пояснил он в ходе выступления в Индийской национальной академии наук в Дели.

Сомнатх назвал Венеру «интересной планетой», изучение которой поможет космической науке. При этом он не уточнил сроки запуска миссии к планете. Однако ранее сообщалось, что положение Земли и Венеры будет максимально удобным для миссии в 2024 году. Выход станции на орбиту Венеры тогда планировался на 2025 год.

Ранее Индия стала четвертой страной, которая смогла посадить свой аппарат на Луне. Успешная посадка была совершена 23 августа. Луноход «Прагъян», который входит в состав космической станции «Чандраян-3», занимается анализом лунной поверхности и тестами различного оборудования и присылает на Землю фотографии спутника.