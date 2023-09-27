В Китае разработана система связи, способная заменить Wi-Fi и Bluetooth
Компания Huawei официально представила технологию беспроводной связи ближнего действия NearLink. Она может заменить Wi-Fi и Bluetooth.
Уточняется, что 300 различных организаций приняли участие в разработке технологии. NearLink полностью готова и уже внедряется в новые модели различных устройств.
NearLink имеет много преимуществ перед Bluetooth. Так, энергопотребление на 60 % меньше, а скорость передачи данных в 6 раз быстрее. Также задержка при обмене данными короче в 30 раз, а защита от помех увеличена на 7 дБ. Кроме того, зона покрытия больше в два раза, а одновременных сетевых подключений больше в 10 раз.
NearLink - универсальная система связи. Ее можно использовать практически с любыми устройствами с близким расположением. Речь идет о гаджетах, компьютерах, объектах «умного дома», носимой электроникой, бытовом оборудовании, промышленных устройствах и электромобилях.
Технологию уже интегрировали в операционную систему Huawei HarmonyOS 4.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на американскую ассоциацию производителей полупроводников Semiconductor Industry Association (SIA) сообщило, что китайская компания Huawei придумала, как обходить ограничения, введенные США. Она открывает секретные производства полупроводников под другими названиями по всей территории КНР.