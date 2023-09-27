В Китае разработана система связи, способная заменить Wi-Fi и Bluetooth

NearLink имеет много преимуществ перед Bluetooth. Так, энергопотребление на 60 % меньше, а скорость передачи данных в 6 раз быстрее. Также задержка при обмене данными короче в 30 раз, а защита от помех увеличена на 7 дБ. Кроме того, зона покрытия больше в два раза, а одновременных сетевых подключений больше в 10 раз.