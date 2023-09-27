Раскрыты особенности флагманского смартфона Xiaomi Redmi K70

Популярный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился свежими подробностями о Redmi K70.

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По его словам, новинка получит 2K экран нового поколения, произведённый на территории Китая. Особенностью дизайна станет узкий экран без пластиковых вставок. Корпус устройства будет выполнен из комбинации металла и стекла.

Основная камера смартфона обещает порадовать 50-мегапиксельным датчиком с оптической стабилизацией изображения и дополнительным среднефокусным объективом с трёхкратным приближением.

Аккумулятор устройства будет иметь емкость свыше 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью более 100 Вт.

По слухам, Redmi K70 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, в то время как базовая версия Redmi K70 будет основываться на Snapdragon 8 Gen 2. Есть также информация о модели Redmi K70 E с чипом Dimensity 9200+.