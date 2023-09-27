Стал известен срок запуска российского спутника с мышами

«Подготовка космического аппарата включает целый ряд работ, которые связаны не только с научной, но и бортовой аппаратурой. Потом проходят различные испытания, в том числе в цеху. После их завершения аппарат будет отправлен на космодром Байконур», — сказал Сычев.