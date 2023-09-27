GPU крупнейших вендоров оказались уязвимы к атаке считывания пикселей

Графические процессоры шести крупных вендоров уязвимы к новому вектору атаки: вредоносные сайты могут считать имена пользователей, пароли и другие конфиденциальные данные, выводимые на других ресурсах.

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«Фишка» атаки в том, что некий злонамеренный веб-сайт, условно — example.com, может прочитать пиксели, которые отображаются на другом ресурсе, условно — example.org.

После этого атакующие могут реструктурировать полученные сведения и прочитать конкретные слова, выводимые на легитимном сайте. Такое поведение серьёзно нарушает принципы защиты конфиденциальных данных.

Демонстрационный эксплойт получил имя GPU.zip. Сама атака начинается с вредоносного сайта, на котором размещена в iframe ссылка на другой ресурс, с которого нужно считать данные.

Как выяснили (PDF) специалисты, ряд графических процессоров использует сжатие данных для повышения производительности, именно этот механизм можно обойти и выкрасть по одному пиксели, выводимые на легитимном веб-ресурсе.

«Мы обнаружили, что современные GPU пытаются автоматически сжать графические данные без участия какого-либо приложения. Это нужно для повышения производительности, но при этом создаётся сторонний канал, который можно использовать для кражи важной информации», — объясняют исследователи.

GPU.zip будет работать в браузерах Chrome и Edge, а вот защитные механизмы Firefox и Safari останавливают такие атаки.

Anti-Malware.ru