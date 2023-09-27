Microsoft включила в свежее обновление Windows 11 инструмент Copilot

Microsoft выпустила крупное обновление для операционной системы Windows 11, которое включает в себя ряд значительных нововведений, включая функции искусственного интеллекта и Microsoft Copilot.

© Microsoft

Это обновление, которое было выпущено вместо ожидавшейся версии Windows 11 23H2, принесло множество функций, которые первоначально планировались для будущей версии. Оно ознаменовалось появлением Microsoft Copilot – боковой панели, расположенной справа на экране, которой можно управлять с помощью текстового ввода.

Видео дня

Подобно ChatGPT, Microsoft Copilot способен отвечать на вопросы, но также предоставляет возможность управлять настройками операционной системы, открывать приложения и подключать Bluetooth-устройства. Доступ к Copilot можно получить через значок на панели задач или с помощью комбинации клавиш Win+C.

Обновление также включило в себя новую версию Microsoft Paint, которая поддерживает работу со слоями и автоматическое обрезание изображений. Новая функция под названием Cocreator, доступная на данный момент только для пользователей Windows Insider, способна создавать изображения с использованием искусственного интеллекта на основе текстового описания, которые затем можно редактировать в Microsoft Paint.

С улучшенной функцией резервного копирования можно сохранять настройки, приложения, профили и файлы в облаке, что упрощает перенос данных на новый компьютер. Однако стоит учитывать, что для резервного копирования более 5 ГБ памяти может потребоваться платная подписка.

Windows 365 Switch позволяет пользователям мгновенно переключаться между локальным рабочим столом и облачным ПК, арендованным у Microsoft.

Еще одной важной функцией сентябрьского обновления является возможность заменять пароли на веб-сайтах, поддерживающих данную опцию, ключами доступа. Теперь пользователи могут входить в систему с помощью распознавания лица или считывания отпечатков пальцев своего компьютера, вместо ввода пароля. Эта функция работает не только в Microsoft Edge, но и в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox.