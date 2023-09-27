macOS Sonoma увеличила автономность новейших MacBook Air 13"

Накануне Apple выпустила свеженькую систему для компьютеров Mac — macOS Sonoma.

© Ferra.ru

Оказалось, что она принесла ряд оптимизаций, направленных на улучшение долгосрочного здоровья аккумулятора, особенно в случае 13-дюймового MacBook Air на базе процессора M2.

Сообщается, что новая ОС спроектирована таким образом, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы аккумулятора, что в свою очередь продлевает срок его службы.

Данный шаг со стороны Apple является частью стратегии по улучшению пользовательского опыта и продлению жизни устройств.

Для тех, кто активно использует свой MacBook Air в течение дня, это может означать дополнительные часы работы без подзарядки. Что особенно актуально для профессионалов и студентов, которым требуется надёжное устройство на протяжении всего рабочего дня.